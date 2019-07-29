Татар-информ

29 июля 2019, 17:10

Культура

Спектакль из Казани «Парковка» стал фаворитом театрального конкурса Приволжья

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Культура

Спектакль из Казани «Парковка» стал фаворитом театрального конкурса Приволжья

Фото: Михаил Захаров/архив

Постановка Олега Кинзягулова стала единственным студенческим спектаклем, который прошел во второй тур конкурса «Театральное Приволжье».

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Спектакль из Татарстана «Парковка» прошел во второй этап первого регионального конкурса Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» и стал фаворитом как единственная студенческая постановка. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минобра РТ.

«Во 2-й тур регионального этапа конкурса вышли пять школьных творческих коллективов и один студенческий — спектакль „Парковка“ по пьесе Сюмбель Гаффаровой — II курс Казанского государственного института культуры. Режиссер спектакля — Олег Кинзягулов», — сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

«В спектакле играют десять студентов 3-го курса актерского мастерства при театре Камала. Основные действия спектакля развиваются из-за места на парковке и борьбы главной героини Фатымы против устоявшегося общественного мнения», — сказал режиссер спектакля Олег Кинзягулов.

Второй (окружной) этап пройдет с 1 августа по 31 октября. По итогам конкурса определят лучшие студенческие и школьные театры Приволжского округа, а также победителей в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

В экспертный совет конкурса «Театральное Приволжье» входят главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала Фарид Бикчантаев, директор Дома актера им. М. Салимжанова Эльмира Фатхуллина, поэт драматург Альбина Абсалямова, ведущий советник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкульта РТ Рашит Фатхуллин.

Пьеса драматурга Сюмбель Гаффаровой также является финалистом конкурса «Новая татарская пьеса» 2017 года. Премьера спектакля состоится на сцене театра им. Г. Камала в октябре 2019 года, сообщили в театре.

«Театральное Приволжье» — проект, который разработали для вовлечения молодых людей в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора. 

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