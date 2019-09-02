В Нурлате в новом Дворце бракосочетаний зарегистрировали первый брак

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Нурлате впервые церемония бракосочетания состоялась во Дворце бракосочетаний, открытие которого состоялось в этот же день, передает «Нурлат-информ».



Молодожены Ильинские вошли в историю как первая пара, получившая официальный документ из рук начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллиной.





Почетными гостями молодоженов также стали глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и другие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что открытие Дворца бракосочетания стало долгожданным событием для нурлатцев, он издали привлекает внимание, на его территории расположена фигура пары белых лебедей.

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