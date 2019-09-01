В Нурлате открылся Дворец бракосочетаний

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Нурлате 1 сентября в торжественной обстановке открылся Дворец бракосочетаний, передает «Нурлат-информ».

Церемония состоялась при участии главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина, заместителя Премьер-министра РТ Василя Шайхразиева, министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллиной и других почетных лиц.





Алмаз Ахметшин, обращаясь к присутствующим, отметил, что открытие Дворца бракосочетаний стало долгожданным событием для нурлатцев.



«Думаю, он станет центром притяжения жителей и гостей нашего города», – выразил надежду глава района.



Дворец бракосочетания издали привлекает внимание, примечательным арт-объектом на территории стала и пара белых лебедей. Внутреннее оформление здание также поразило гостей великолепной отделкой.

Торжественное открытие Дворца бракосочетания продолжилось награждением супружеских пар, чей семейный стаж исчисляется десятилетиями. Также поздравили молодые семьи, в которых родились близнецы, и семью, где родившийся малыш стал 110-м в этом году в Нурлате. Также были отмечены другие отличившиеся семьи района.

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