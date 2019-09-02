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Татар-информ

3 сентября 2019, 00:16

Наука и образование

В Нижнекамске за парты сели 30 тысяч школьников

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Наука и образование

В Нижнекамске за парты сели 30 тысяч школьников

Фото: e-nkama.ru

Свои двери для юных нижнекамцев открыла новая школа «Тема 37», а также детские сады «Елмаю» в микрорайоне № 49 и «Кучтэнэч» – в 35-м.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Впервые за парту в Нижнекамске и в районе сели 3950 ребят. Всего же надели форму и отправились на уроки более 30 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Традиционно российские школьники, студенты, их родители и учителя отмечают День знаний 1 сентября, однако в этом году праздничные мероприятия состоялись 2 сентября.



Свои двери для юных нижнекамцев открыла новая школа «Тема 37», а также детские сады «Елмаю» в микрорайоне № 49 и «Кучтэнэч» – в 35-м.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что многопрофильный лицей «Перспектива» на 1224 места открылся в Казани.

 

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