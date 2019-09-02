Многопрофильный лицей «Перспектива» на 1224 места открылся в Казани

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Приволжском районе Казани, возле ЖК «Соловьиная роща» по улице Рауиса Гареева, сегодня открылась новая школа на 1224 места – многопрофильный лицей № 186 «Перспектива».

Учреждение построено в рамках национального проекта «Образование» с софинансированием из федерального бюджета, рассказал на церемонии открытия глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Это долгожданная для микрорайона школа. Здесь много новых жилых домов, поэтому есть потребность в образовательной организации. В лицее созданы все условия, чтобы ученики гармонично развивались, получали хорошие знания», – отметил министр образования и науки РТ.

Рафис Бурганов подчеркнул, что это не единственная школа в Татарстане, которая сдана к новому учебному году. «Всего пять школ, три пристроя к образовательным учреждениям почти на 6,5 тыс. мест. Еще одна школа возводится в Альметьевске более чем на 800 мест, в скором времени она будет сдана. Всего строится около 20 образовательных объектов в республике. Кроме того, в этом году большое количество учреждений образования было охвачено ремонтом – 350 объектов в рамках нацпроекта, республиканских программ капремонта, создания ресурсных центров», – добавил он.

Новая трехэтажная школа имеет современные учебные классы, два бассейна, спортивные площадки, заметил министр. «Великолепное футбольное поле. Здесь можно сдавать нормы ГТО. Кстати, эта площадка будет базовой для школ Приволжского района Казани для сдачи норм ГТО, – проинформировал он. – В этом году завершаем первый этап нацпроекта “Демография” в Татарстане в части строительства дошкольных учреждений, сдаем более 6 тыс. дошкольных мест, половина из которых ясельные».

По словам директора лицея № 186 Азита Замалдинова, учебное учреждение было построено за короткий срок – строительство стартовало весной 2018 года. «Это настоящий “дворец знаний”. На сегодня принято 1,1 тыс. обучающихся первых – восьмых классов, сформировано 10 первых классов. Лицей ориентирован на естественно-научное направление. Профильные предметы – математика, информатика, физика, химия. На данный момент в основной школе 480 учеников будут учиться по медицинскому и инженерному направлениям», – сообщил он.

Для занятий спортом на свежем воздухе для школьников построено футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, установлены хоккейная коробка, теннисный корт, продолжил руководитель учебной организации. «Созданы все необходимые условия для успешной учебы», – заверил он.

Заместитель директора ФГБУ «Дирекция “Школа-2025”» Наталья Гайкалова на торжественной церемонии зачитала поздравление министра просвещения России Ольги Васильевой по случаю открытия лицея. «Новое школьное здание станет местом сотрудничества и пребывания учителей, ребят и их родителей. Крайне важно, чтобы ребята чувствовали себя здесь комфортно и безопасно, ведь в ближайшие годы школа станет их вторым домом», – говорится в тексте поздравления.

Рафис Бурганов вручил директору лицея сертификат на 100 тыс. рублей для образовательного процесса, а строительная компания подарила школьный автобус.

С седьмого класса в лицее будут формироваться предпрофильные классы с углубленным изучением отдельных предметов – математика, физика, информатика, биология, химия. Основные направления обучения в профильных классах – физико-математическое (инженерный класс), химико-биологическое (медицинский класс) и естественно-математическое (педагогический класс).

Планируется организация дополнительных образовательных услуг: шахматная школа, робототехника и 3D-моделирование, ментальная математика, музыкальная школа и хореография, студии дизайна и актерского мастерства, хоровая школа, спортивные секции. Предполагается сетевое взаимодействие с КФУ и КГТУ.

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