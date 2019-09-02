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Татар-информ

2 сентября 2019, 18:56

Официальная хроника

Назначен новый зампред Госкомитета РТ по тарифам

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Официальная хроника

Назначен новый зампред Госкомитета РТ по тарифам

Фото: tatarstan.ru

Заместителем руководителя комитета стала Лариса Хабибуллина.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Заместителем председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам с сегодняшнего дня стала Лариса Хабибуллина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, документ опубликован на Официальном портале правовой информации республики.

«Назначить со 2 сентября 2019 года Хабибуллину Ларису Васильевну на должность заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам», – указывается в постановлении Кабмина РТ.

До этого Лариса Хабибуллина руководила отделом регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами Управления регулирования организаций коммунальной сферы Госкомитета по тарифам.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане назначены два новых заместителя министров – в Минэкономики РТ и в Минземимущества РТ

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