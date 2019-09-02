В Минэкономики РТ появился новый замглавы ведомства

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Заместителем министра экономики Татарстана с сегодняшнего дня стала Наталья Кондратова. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, документ опубликован на Официальном портале правовой информации республики.

«Назначить со 2 сентября 2019 года Кондратову Наталью Владимировну на должность заместителя министра экономики Республики Татарстан», – говорится в постановлении Кабмина РТ.

Прежде Наталья Кондратова была начальником отдела инфраструктурного развития Минэкономики РТ, а до этого работала в этом структурном подразделении ведомства ведущим советником.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане назначен и. о. министра земельных и имущественных отношений республики.

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