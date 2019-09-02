Назначен новый замглавы Минземимущества Татарстана

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). И. о. заместителя министра земельных и имущественных отношений Татарстана назначен Тагир Хуснутдинов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, документ опубликован на Официальном портале правовой информации республики.

При этом к исполнению служебных обязанностей на новом рабочем месте чиновник приступит только с 4 сентября. «Назначить с 4 сентября 2019 года Хуснутдинова Тагира Фархатовича на должность исполняющего обязанности заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан», – сказано в постановлении Кабмина РТ.

Тагир Хуснутдинов родился в 1991 году, окончил КФУ по специальности «экономика» в 2012-м. С 2011 года по 2014-й работал в частном бизнесе, с 2014-го по 2016-й – помощником министра земельных и имущественных отношений РТ, а с 2016-го по 2018-й – начальником одного из управлений Минземимущества республики.

С 2018 года возглавил Фонд пространственных данных Татарстана. Организация ответственна за создание и ведение базы данных и материалов, полученных в результате выполнения геодезических и картографических работ.

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