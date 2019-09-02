Посол Беларуси в РФ пригласил Минниханова в Минск обсудить проекты в сфере машиностроения и ТЭК

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Президента Татарстана Рустама Минниханова в конце сентября ждут в Минске с официальным визитом. Среди тем для обсуждения — нефтегазохимическое сотрудничество, машиностроение и сельское хозяйство. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в Казани сообщил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Он отметил, что отношения между Татарстаном и Беларусью строятся на основе дружбы между двумя народами. Другим фундаментом являются взаимные экономические интересы.

«Мы очень плотно сотрудничаем в области нефтехимического производства. Мы заканчиваем в Белоруссии модернизацию двух нефтехимических заводов, в каждый уже вложили по 2 млрд долларов. Это позволит вывести их мощность в сумме на 24 млн тонн переработки, в том числе татарстанской нефти», — объяснил Семашко.

По его словам, после модернизации предприятий отношения между сторонами расширятся. При этом татарстано-белорусское сотрудничество идет во всех отраслях — от машиностроения до сельхозпроизводства.

«Сюда приехала комиссия, чтобы обсудить официальный визит Президента Татарстана Рустама Минниханова в Минск 26-27 сентября. И первые наши переговоры говорят о том, что у нас непочатый край для работы и совместных задач. Это касается и газомоторного топлива, коммунальной техники и так далее. Ждем вас с визитом», — заключил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ, обращаясь к Президенту Татарстана.

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