В ДТП попал водитель автомобиля, который привез устроившего стрельбу казанца

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Водитель авто, на котором прибыл на разборки вооруженный ружьем казанец, попытался скрыться с места происшествия, но попал в ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

«Автовладелец привез приятеля на место встречи, однако поспешил скрыться, как только его знакомый выстрелил из ружья. На улице Комарова его "Опель" на большой скорости врезался в столб. Конструкция рухнула, автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель сбежал», – рассказал источник агентства.

По данным источника, во время обыска сотрудники ГИБДД обнаружили в машине три госномера. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в одном из районов Казани 21-летний молодой человек устроил стрельбу из охотничьего ружья. Парня задержали на месте.

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