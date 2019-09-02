МВД РТ: Устроивший стрельбу в одном из районов Казани задержан

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Устроивший стрельбу в одном из районов Казани задержан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Как стало известно агентству, речь идет о мужчине, стрелявшем из ружья возле одной из казанских школ.

«В полицию позвонил очевидец и сообщил, что на улице неизвестный парень стреляет из ружья. На место незамедлительно отправились сотрудники ППС, следственно-оперативная группа и участковый уполномоченный полиции», – рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Правоохранители обнаружили вооруженного парня, который вел себя агрессивно. Увидев полицейских, молодой человек попытался сбежать, но его задержали.

«21-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. На допросе парень рассказал, что в конце августа нашел белый мешок, в котором находились оружие и два патрона. Он спрятал его, а вчера, напившись, взял оружие и пошел на встречу со знакомыми, с которыми у него был финансовый конфликт. Парень увидел молодых людей и один раз выстрелил в воздух», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов».

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