Фестиваль «Свияжская уха» стал лучшим гастрособытием в России для путешествий в сентябре

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Гастрономический фестиваль «Свияжская уха» признан самым интересным среди гастрономических фестивалей и праздников в регионах России для путешествий в сентябре. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат.

Список основан на результатах анализа уникальности и посещаемости гастрособытий сентября.

Второе место в рейтинге занимает Фестиваль Мичуринского яблока в Мичуринске, третье — «Вкусная Смоленщина» в Смоленске. В топ-5 также вошли молочный фестиваль «За Окой пасутся КО...» в Коростово и рыбный праздник «Калакунда» в Петрозаводске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на фестивале «Свияжская уха» всех желающих бесплатно накормят наваристым супом из рыбы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.