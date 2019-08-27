На фестивале «Свияжская уха» всех желающих бесплатно накормят наваристым супом из рыбы

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). 8 сентября в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится гастрономический фестиваль «Свияжская уха», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.



Одним из основных и самых популярных промыслов на острове Свияжск с момента его становления была рыбная ловля. С XVI века данное занятие считалось одним из самых прибыльных среди жителей острова. Чаще всего сети местных рыбаков были наполнены лещами – именно эта рыба стала одним из символов острова и удостоилась чести стать частью герба Свияжска.



Значение рыболовства для местных жителей было настолько велико, что во время нереста на реке в городе не звонил ни один колокол. С древнейших времен на острове от старожилов молодому поколению передаются секреты приготовления ароматной ухи.



Для всех любителей вкусно покушать 8 сентября будет бесплатно подана наваристая уха. Угощение рыбным супом состоится на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».



Узнать подробное расписание можно во вложении.

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