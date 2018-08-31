Нурлатский район первым в Татарстане завершил уборку зерновых и зернобобовых культур

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Нурлатский район первым в Татарстане завершил обмолот зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве отметили, что в муниципалитете эти культуры обмолочены со всей уборочной площади в 32,2 тыс. га.

«В районе валовой сбор зерна составил 103,5 тыс. тонн, урожайность – 32,2 ц/га, что превышает средний показатель по республике на сегодня на 2 ц/га», – пояснил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

По словам собеседника агентства, высокие темпы уборочных работ наблюдаются в ряде муниципалитетов. «Близки к завершению обмолота зерновых и зернобобовых Апастовский район, где эти культуры убраны с 92% площадей, Ютазинский район – с 85%, Алькеевский и Кайбицкий районы – с 84%», – рассказал он.

Садыков отметил также, что хозяйствам Высокогорского района осталось убрать хлеба с 5,2 тыс. га, или с 17% уборочных площадей, Заинского – с 6,9 тыс. га (18%), Пестречинского – с 5 тыс. га (18%), а Спасского – с 7,1 тыс. га (18%).

Согласно информации профильного министерства, по состоянию на 2 сентября в республике зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 1 млн 59,4 тыс. га, что составляет 75% к прогнозу. Намолочено 3 млн 197,5 тыс. тонн зерна, урожайность равняется 30,2 ц/га. В прошлом году на аналогичную дату было намолочено 3 млн 344,6 тыс. тонн при средней урожайности 26,1 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике с начала уборочных работ намолочено более 3 млн тонн зерна нового урожая.

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