На школьной линейке в казанской гимназии № 7 представили нового директора

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Сегодня в казанской гимназии № 7 представили нового руководителя учебного заведения. Школу возглавила Татьяна Кныш.



С нового учебного года Татьяна Кныш сменила на посту бывшего директора школы Любовь Кочневу, с которой, как стало известно накануне 1 сентября, не стали продлевать контракт.



Новый директор гимназии призналась, что волнуется не меньше всех пришедших на праздник – детей и их родителей. Особые слова она посвятила первоклассникам.



«Я поздравляю вас всех с таким замечательным событием – с Днем знаний. Особенно тех, кто впервые сядет за эту парту. Вас, первоклашки. У вас появится в жизни новый опыт, откроются новые перспективы, появятся новые друзья, с которыми вы пройдете всю жизнь», – напутствовала детей руководитель учреждения.



Ранее Татьяна Кныш работала заместителем директора в лицее № 9 имени А. С. Пушкина Зеленодольского района РТ.

Любовь Кочнева 24 года возглавляла гимназию № 7, общий педагогический стаж составляет 46 лет. Является заслуженным учителем школы РТ, заслуженным учителем РФ, имеет нагрудный знак «За заслуги в образовании». В прошлом году гимназия вошла в список базовых школ Российской академии наук.



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