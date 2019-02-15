В России появятся опорные школы РАН

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В России появятся опорные школы Российской академии наук, сообщают «Известия».

О запуске нового проекта рассказали руководители Министерства просвещения России, РАН и ГК «Просвещение» на инвестфоруме в Сочи 14 февраля. Цель — вывести страну в десятку лидеров по качеству общего образования.

По предварительным обсуждениям, работу таких школ будут курировать научные институты.

В пилотном проекте будут участвовать 110 школ из 32 российских регионов. Учебные заведения выбраны на основе близости научных институтов и исследовательских вузов.

«В рамках проекта еще раз подтвердим на примере 100 тысяч учеников и почти 6 тысяч педагогов, как эффективно на успех ребенка оказывает влияние именно комплексный подход», — отметил президент ГК «Просвещение» Владимир Узун.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести «культурные нормативы» для школьников.

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