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Татар-информ

2 сентября 2019, 07:28

Общество

Прием заявок на конкурс рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске продлили до 16 сентября

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Общество

Прием заявок на конкурс рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске продлили до 16 сентября

В республиканском конкурсе могут принять участие ученики с 1-го по 11-й классы школ РТ.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Прием заявок на конкурс рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск продлили до 16 сентября, информация размещена на официальном сайте Госкомитета РТ по туризму. 

«Для нас это очень важный конкурс, так как интерес к Великому Болгару и острову-граду Свияжск чрезвычайно высок», — цитирует пресс-служба ведомства председателя татарстанского комитета Сергея Иванова. 

Работы всех участников будут размещены в Instagram. В конкурсе могут поучаствовать как младшеклассники, так и ученики старших классов татарстанских школ. 

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Госкомитета РТ по туризму, в разделе «Конкурсы».

 

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