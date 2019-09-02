Прием заявок на конкурс рисунков и стихов о Болгаре и Свияжске продлили до 16 сентября

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Прием заявок на конкурс рисунков и стихов о Великом Болгаре и острове-граде Свияжск продлили до 16 сентября, информация размещена на официальном сайте Госкомитета РТ по туризму.

«Для нас это очень важный конкурс, так как интерес к Великому Болгару и острову-граду Свияжск чрезвычайно высок», — цитирует пресс-служба ведомства председателя татарстанского комитета Сергея Иванова.

Работы всех участников будут размещены в Instagram. В конкурсе могут поучаствовать как младшеклассники, так и ученики старших классов татарстанских школ.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Госкомитета РТ по туризму, в разделе «Конкурсы».

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