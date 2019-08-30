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Татар-информ

30 августа 2019, 21:29

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: В республике параллельно с уборкой урожая идет сев озимых культур

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов: В республике параллельно с уборкой урожая идет сев озимых культур

В Татарстане в этом году планируется засеять озимыми культурами около 541 тыс. га.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В республике параллельно с уборкой урожая идет сев озимых культур, сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, сегодня в республике параллельно с уборкой выращенного на полях урожая ведутся и другие сезонные полевые работы, в частности, сев озимых культур. Согласно информации профильного министерства, в этом году озимыми культурами планируется засеять около 541 тыс. га, в том числе озимой рожью 138 тыс. га, озимой пшеницей – 397,9 тыс. га.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ на 30 августа, в республике озимые культуры посеяны на площади 264,8 тыс. га, что составляет 48,9% к прогнозу. При этом рожью засеяно 92,2 тыс. га, пшеницей – 170,8 тыс. га, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в республике на сегодняшнее утро убрано 65% или 930 тыс. га площадей зерновых и зернобобовых культур.

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