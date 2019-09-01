Специалисты назвали ранние симптомы диабета

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Специалисты The Global Diabetes Community назвали симптомы диабета, которые люди могут принять за проявление менее опасных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Медики рассказали, что одним из таких признаков является постоянная усталость — ее принято связывать со стрессом, тяжелой работой и бессонницей.

Подобное состояние также появляется из-за дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и объемом циркулирующего инсулина в организме человека.

«Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость», — говорится в статье.

Среди сложно определяемых признаков — сухость во рту, потеря веса, неутолимая жажда, плохо заживающие раны, размытое зрение, слишком частое мочевыделение.

Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное употребление молочных продуктов может препятствовать развитию ряда хронических заболеваний.

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