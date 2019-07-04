Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Молоко и молочные продукты при умеренном употреблении оказались способны препятствовать развитию ряда хронических заболеваний. К такому выводу пришли испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые проанализировали 14 опубликованных ранее научных работ. Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Помимо этого, у время от времени пивших молоко и употреблявших молочные продукты снизилась вероятность возникновения колоректального рака и рака мочевого пузыря.

У пожилых людей молоко к тому же уменьшило «риск развития саркопении (возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры)», отмечает издание.

Впрочем, традиционный для многих стран напиток оказался неспособен снизить вероятность остеопоротического перелома или перелома бедра. Однако он все же уменьшил риск перелома позвонков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые определили пищевые привычки, ведущие к преждевременной смерти.

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