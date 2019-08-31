Для пожилых дам из Заинска провели тест-драйв по йоге

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Асаны йоги и дыхательные упражнения освоили пенсионерки из Заинска на занятии в молодежном центре в Заинске-2. Бесплатное занятие для пожилых прошло в рамках программы «Зеленый фитнес по-заински» проекта «Осень позитива», передает «Заинск-информ».



На еженедельную тренировку пришли и занимающиеся йогой горожане разных возрастов, и пожилые дамы, решившие открыть для себя новый вид спорта.

Тренировку провела инструктор по йоге Наталья Борисенко. На протяжении полутора часов она напоминала участницам акции, что самое главное – выполнять все упражнения на максимуме усилий, но при этом ничего не делать через боль и неприятные ощущения. Почти каждые пять минут устраивались паузы, в ходе которых участницы закрывали глаза и анализировали внутренние ощущения.

Программа занятий была рассчитана именно на пожилых людей, но и молодые участницы тренировки почувствовали нагрузку, ведь все зависело лишь от интенсивности и правильности выполнения упражнений.



Пришедшие на тренировку признались, что после успешного дебюта теперь планируют еженедельно посещать занятия. Своими эмоциями от пробной тренировки по йоге поделилась 70-летняя Нина Иванова. «Мы получили зарядку – можно целую неделю работать! Для нас йога – это отдых. Занятия проходили вместе с молодежью – так от этого заряд еще сильнее, глядя на них, стараешься еще лучше сделать», – отметила она.

73-летняя Александра Кузнецова также осталась довольна первым занятием по йоге. Тест-драйв нового вида спорта пройден – теперь она планирует включить йогу в своей еженедельный комплекс занятий.

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