В Заинске зарегистрировали первый в России рекорд по созданию самой большой сахарной ваты

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В Заинске зарегистрирован первый в России рекорд по созданию самой большой сахарной ваты. Чтобы зарегистрировать это событие, в город приехал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет, передает «Заинск-информ».



С приветственной речью почетный гость обратился к заинцам, отметив, что рекорды – это своеобразные мерила, а заинцы – уникальны.





«Я как автор рекордов понимаю, как сложно сделать что-то уникальное. Но вы постарались и сделали это! И теперь Заинский район уникален! Вы все уникальны!» – поздравил он жителей.





Александр Пересвет признался, что является большим сладкоежкой, поэтому ему очень приятно принимать участие в данном событии.





Рекорд получился впечатляющим: вес самой большой сладкой ваты в России – 2,7 килограмма, длина – два метра, а ширина 66 сантиметров. Сертификат о рекорде был вручен главе района Разифу Каримову.

«Затем сладкую вату раздали детям, и за считанные секунды от нее не осталось ничего», – отметил источник.

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