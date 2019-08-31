Полузащитник «Рубина»: «Нам нужно прибавлять агрессии в атаке при создании моментов»

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Рубина» Никита Макаров прокомментировал свой первый полноценный матч в рядах казанцев. 18-летний футболист появился в стартовом составе на домашний матч против «Сочи» (0:3).

«С первых минут выходить – большая ответственность. Но ничего, влился в игру. Результат, конечно, повлиял на эмоции, всегда хочется побеждать. Сегодня не получилось. Будем стараться, прогрессировать. Физически переход из молодежного состава в основной дался тяжело, здесь другие скорости. Но это придет со временем через тренировки», – отметил Макаров.

Он также объяснил, почему команде ни разу не удалось поразить ворота «Сочи»: «Соперник играл от обороны, которую трудно вскрывать, поэтому пытались действовать через фланги. Думаю, нам нужно прибавлять агрессии впереди при создании моментов».

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