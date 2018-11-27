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Татар-информ

31 августа 2019, 16:04

Спорт

«Рубин» проиграл второй матч подряд

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Спорт

«Рубин» проиграл второй матч подряд

Фото: архив

Два мяча казанцам забили бывшие игроки команды из столицы Татарстана.

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата России казанский «Рубин» проиграл сегодня «Сочи» со счетом 0:3. Два мяча казанцам забили бывшие игроки «Рубина» при полном попустительстве защитников хозяев.

К восьмому туру чемпионата страны многие стали говорить, что стартовый рывок нового «Рубина» сошел на нет и команда возвращается на круги своя. Казанцы опустились после поражения в Ростове-на-Дону на девятое место, оказавшись просто растоптанными дончанами. Поэтому домашний матч с дебютантом лиги и аутсайдером чемпионата «Сочи» мог ответить на вопрос о состоянии «Рубина». Южане сумели за семь туров заработать всего 3 очка и предпоследнее место – 15-е.

Интригу матчу добавляло большое количество бывших игроков «Рубина» в рядах сочинцев: Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин. Только последний, уроженец Дербышек, не попал в стартовый состав «Сочи», но позднее вышел на замену. Все остальные экс-рубиновцы вышли на поле с первых же минут.

Первые пятнадцать минут хозяева доминировали на поле, хотя реальных угроз воротам гостей создать не сумели. Южане, похоже, именно такого начала матча и ждали. Выдержав стартовый натиск «Рубина», сочинцы очень быстро стали переходить от обороны к нападению. Порой десяти секунд хватало гостям, чтобы перейти в центр поля.

Так что именно у ворот «Рубина» на 12-й минуте возник первый голевой момент, когда из выгоднейшей позиции Николай Бурмистров пробил рядом со штангой. Но через десять минут мяч все же влетел в хозяйские ворота, и нельзя сказать, что гол был случайным. Все вытекало из хода игры, сочинцы явно наиграли на гол. После потери мяча недалеко от хозяйской штрафной Цаллагов в окружении трех игроков «Рубина» смог выцарапать мяч и метров с пяти хладнокровно пробил мимо голкипера казанцев Юрия Дюпина.

Только после этого хозяева смогли создать что-то опасное у ворот «Сочи». Евгений Башкиров на 23-й минуте опасно пробил головой, Хвича Кварацхелия хорошо закрутил в дальний угол, заставив вратаря гостей Джанаева вытянуться в струнку, чтобы отбить мяч. Но шанс забить вновь появился у южан. Чемпион России в составе «Рубина», эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа великолепно пробил издали, но попал в крестовину. Словом, первый тайм и по игре, и по счету остался за гостями.

Ничего не изменилось в игре и после перерыва. Через семь минут еще один бывший игрок «Рубина» напомнил о себе голом. Кудряшов спокойно пробил из центра штрафной при полном попустительстве защитников хозяев, 0:2.

Раздосадованные таким развитием событий казанцы пошли вперед большими силами, но проблемы с организацией нападения сильно мешали их созидательному футболу. Слишком предсказуемы и хорошо читаемы были действия хозяев. А гол они все же могли забить: свежий Видар Кьяртанссон выскочил один на один на 78-й минуте, но пробил слишком слабо. Так что проиграл «Рубин» вполне заслуженно, разочаровав своей игрой. А «Сочи» по праву заслужил первую победу в чемпионате, забив и третий мяч в компенсированное время.

В следующем туре 15 сентября казанцы сыграют в Оренбурге с одноименной командой. В активе казанцев осталось 10 очков. Сразу после матча с сочинцами в разные сборные отправятся сразу пятеро футболистов основного состава «Рубина»: Даниил Степанов (молодежная сборная России), Илья Агапов и Владислав Микушин (юношеская сборная России), Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).

«Рубин» (Казань) – «Сочи» (Сочи) – 0:3 (0:1).
Голы забили: Цаллагов (22), Кудряшов (52), Карапетян (93).
Предупреждены: Башкиров, Давиташвили – Лагатор, Бурмистров, Заболотный.
«Рубин»: Дюпин, Степанов, Морокин, Уремович, Данченко, Макаров, Башкиров (Микелтадзе, 76), Иг. Коновалов, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 55).

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