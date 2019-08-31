Наставник «Рубина»: Может быть, первый тайм против «Сочи» был худшим за весь сезон

(Казань, 31 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от «Сочи» со счетом 0:3.

«Может быть, первый тайм был худшим в сезоне, не могу сейчас оценивать. Мне не нравятся такие оценки. Понятно, что хотелось бы играть лучше и агрессивнее, тем более дома», – констатировал Докампо на послематчевой пресс-конференции.



Кроме того, специалист заметил, что, несмотря на ошибки в обороне, Егор Сорокин старается и хочет быть сильнее соперника в каждом эпизоде.

«Мы начали сезон хорошо, но сейчас не стоит говорить о том, кто ошибся и кто виноват. Сейчас все сравнивают нашу игру с той, что была в начале сезона. Мы играем, наверно, на пределе своих возможностей. А сейчас, может быть, ошибаемся, но я хочу сказать, что ребята стараются и будут стараться еще больше», – заверил наставник казанцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.