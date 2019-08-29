Эльмира Калимуллина выступит в Альметьевске на Дне нефтяника

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). 31 августа, в День нефтяника, на площади Ленина в Альметьевске перед жителями и гостями выступит заслуженная артистка Татарстана, финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина, сообщает пресс-служба исполнительницы.

На концерте прозвучат известные и любимые в народе фольклорные и классические композиции, а также песни с только что записанного татароязычного альбома «Рэхмэт сина» (его презентация на цифровых площадках и физических носителях состоится в ближайшее время).

«Концерт пройдет вживую, певица не приемлет выступлений под фонограмму и считает её использование проявлением неуважения к публике», – отмечают представители певицы.

В нескольких номерах на сцену вместе с Эльмирой выйдет мужская московская балетная труппа, участники которой успели произвести впечатление на зрителя во время тура Эльмиры Калимуллиной «Главная роль» по республике.

Концерт начнется в пять часов вечера.

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