Ребятам из Нурлатского детского дома вручили портфели с канцтоварами

(Казань, 31 августа, «Татар-информ»). В рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам посетили воспитанников Нурлатского детского дома Зеленодольского района и вручили будущим школьникам портфели, сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники также навестили многодетную семью Миннулиных-Латыповых в Зеленодольском районе и вручили детям ранцы с набором школьных принадлежностей.





Главная цель этой акции, действующей в республике с 2007 года, подарить всем детям яркий праздник, возможность пойти 1 сентября в школу.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Кукморе 60 детей с ограниченными возможностями получили портфели с канцтоварами. Подарки первоклашки получили из рук заместителя секретаря Татарстанского отделения «Единой России» Риммы Ратниковой.

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