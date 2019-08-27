В Кукморе 60 детей с ограниченными возможностями получили портфели с канцтоварами

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В рамках акции «Помоги собраться в школу» 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили портфели со школьными принадлежностями, пишет газета «Трудовая слава».



Церемония вручения портфелей прошла при участии заместителя секретаря Татарстанского отделения «Единой России» Риммы Ратниковой, председателя Региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи» Изольды Жуйковой, главы района Сергея Димитриева.



Почетные гости приветствовали детей и их родителей. Изольда Жуйкова отметила, что слово «семья» вызывает только светлые чувства.



«Когда мы говорим о семье, мы испытываем только светлые чувства. Пусть ваша дальнейшая жизнь будет светлой», – сказала Изольда Жуйкова, пожелав детям хорошо учиться, быть активными и получать глубокие знания.



Творческие выступления детей украсили торжественное событие.

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