Аграрии Татарстана убрали зерновые и зернобобовые культуры с двух третей площадей

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В Татарстане зерновые и зернобобовые культуры обмолочены почти с двух третей площадей. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Докладывая о ходе уборочной кампании, глава Минсельхозпрода РТ сообщил, что на сегодняшнее утро убрано 65% или 930 тыс. га площадей зерновых и зернобобовых культур.

«Надеюсь, завтра в закромах республики будем иметь свыше 3 млн тонн зерна. Текущая урожайность – 30,4 ц/га с плюсом 4,3 ц/га к 2018 году», – заметил Марат Ахметов.

По словам министра, самый высокий темп уборочных работ в Нурлатском районе, где хлеба убраны с 83% площадей, среди инвесторов в лидерах по этому показателю ООО «АгроИнвест», обмолотившее зерновые с 80% посевов.



Согласно информации профильного министерства, отдельные хозяйства уже справились с обмолотом зерновых, причем с хорошими показателями. К примеру, ООО «Цильна» Дрожжановского района завершило уборку с урожайностью 51 ц/га, ООО имени Нур Баяна Актанышского района – 37 ц/га.

Также глава Минсельхозпрода РТ назвал районы, у которых наиболее высокие показатели по валовому сбору зерна на 29 августа. Это Актанышский район – 119 тыс. тонн, Заинский район – 117 тыс. тонн, Азнакаевский – 112 тыс. тонн, Буинский и Чистопольский – по 104 тыс. тонн, Арский – 103 тыс. тонн, Сармановский – 102 тыс. тонн и Тетюшский – 100 тыс. тонн.



Среди инвесторов сегодня в лидерах АО «Агросила», намолотившее 265 тыс. тонн зерна, на втором месте холдинговая компания «Ак Барс» – 215 тыс. тонн, на третьем АО «КВ Агро» – 112 тыс. тонн.

В пяти районах республики средняя урожайность составляет 40 ц/га и более: в Заинском – 43,6 ц/га, Тукаевском – 40,2 ц/га, Сармановском – 40,1 ц/га, Актанышском и Мамадышском – по 40 ц/га.

По информации Минсельхозпрода РТ, в ряде муниципалитетов темпы уборочных работ ещё остаются низкими. Так, по состоянию на 29 августа в Менделеевском районе зерновые культуры обмолочены с 56% площадей, Агрызском – с 55%, Камско-Устьинском – с 54%, Елабужском – с 53%, Бугульминском и Мензелинском – с 52%, Тукаевском – с 50%.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане в этом году планируют собрать до 5 млн тонн зерна.

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