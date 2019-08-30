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Татар-информ

30 августа 2019, 12:28

Официальная хроника

Глава МИД Турции поздравил татарстанцев с Днем республики

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Официальная хроника

Глава МИД Турции поздравил татарстанцев с Днем республики

Фото: tatarstan.ru

Мевлют Чавушоглу выразил уверенность в том, что сотрудничество РТ и Турции вносит важный вклад в укрепление турецко-российских взаимоотношений.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил с Днем Татарстана руководство и жителей республики, поздравление размещено на портале Президента РТ. 

Глава ведомства выразил «удовлетворенность от проделанного за прошедший период пути в отношениях Турции и Татарстана». 

«Искренне верю, что наше сотрудничество внесет важный вклад в укрепление турецко-российских взаимоотношений и в дальнейшем будет развиваться еще более динамично», — отметил Мевлют Чавушоглу в телеграмме, пожелав татарстанцам процветания и благополучия.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также направил свое поздравление руководству Татарстана. 

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