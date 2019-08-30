Президент Турции поздравил руководство и жителей Татарстана с Днем Республики

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил руководство и жителей Татарстана с Днем республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Наше сотрудничество, основанное на давних исторических и крепких братских связях, является важной составляющей турецко-российских взаимоотношений», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, направленной в Казанский Кремль.

Эрдоган выразил уверенность в том, что сотрудничество Турции и Татарстана, особенно в области экономики и культуры, будет развиваться и в дальнейшем.

«Желаю Вам и братскому народу Татарстана благополучия и процветания», — отметил Президент Турции.

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