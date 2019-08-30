В Татарстане ожидают валовой сбор сахарной свеклы 3 млн тонн против 2,1 млн тонн в 2018 году

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Сельхозпредпрития республики приступили к копке сахарной свёклы. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выступая с докладом о ходе уборки урожая-2019, глава Минсельхозпрода РТ отметил, что уборочная площадь этой технической культуры превышает 64 тыс. га.

По мнению Марата Ахметова, влага, которая тормозит уборку зерновых, свекле на пользу. Для нее сентябрь – период активного роста и накопления сахаров, поэтому аграрии надеются получить урожай корнеплодов больше, чем в прошлом году, пояснил министр. Ранее на пресс-конференции (27 августа – прим. Т-и) глава Минсельхозпрода РТ заявил, что «погодные условия в этом году достаточно благоприятны для сахарной свеклы» и в республике ожидается около 3 млн тонн валового сбора корнеплодов (в 2018 году он составил 2,1 млн тонн – прим. Т-и). Этого объема свекловичного сырья хватит не только для полного удовлетворения внутренней потребности населения в сахаре, но и для реализации его в других регионах.

Как сообщил Марат Ахметов, с 22 августа к копке сахарной свеклы приступила компания «Агросила», корнеплоды убраны с 1,2 тыс. га.

По состоянию на 29 августа в республике на переработку поступило 39,6 тыс. тонн сахарной свеклы, из этого объема переработано 20,8 тыс. тонн.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в числе первых в республике приступили к копке сладких корнеплодов хозяйства Заинского, Сармановского и Тукаевского районов.

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