В трех районах Татарстана приступили к уборке сахарной свеклы

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В республике аграрии трех муниципальных районов начали уборку сахарной свеклы.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в числе первых в республике приступили к копке сладких корнеплодов хозяйства Заинского, Сармановского и Тукаевского районов.

«По состоянию на 29 августа по республике сахарная свёкла убрана с 1 тыс. 116 га или с 2% плантаций этой культуры. Накопано около 43,5 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 389,3 ц/га», – отметил начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ирек Садыков.

При этом в Заинском районе сахарная свёкла выкопана с 451 га (5% к прогнозу), накопано более 18,2 тыс. тонн при урожайности 404 ц/га. В Сармановском районе корнеплоды убраны с 461 га (5% к прогнозу), накопано более 16,8 тыс. тонн при урожайности 366 ц/га. Свекловоды Тукаевского района выкопали корнеплоды с 204 га (6% к прогнозу), собрано свыше 8,3 тыс. тонн при урожайности 408 ц/га.

«Посевы этой технической культуры имеются в 16 из 43 муниципальных районов республики, всего предстоит убрать ее с площади 64,6 тыс. га», – пояснил Ирек Садыков.

Самая большая уборочная площадь сахарной свёклы в Сармановском районе – 9 тыс. 378 га, заметил собеседник агентства. Также в первой тройке по площади этой культуры Заинский район – 9 тыс. 337 га и Буинский – 8 тыс. 929 га.

В числе районов, где значительные площади сахарной свеклы, – Тетюшский (5 тыс. 778 га), Нурлатский (5 тыс. 400 га) и Мензелинский (5 тыс. 032 га) районы.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», урожай корнеплодов будет поставляться на переработку на Заинский, Буинский и Нурлатский сахарные заводы республики.

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