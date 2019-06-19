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Татар-информ

30 августа 2019, 09:00

Общество

Осенью в Казанский зоопарк приедут гепарды и фламинго

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Общество

Осенью в Казанский зоопарк приедут гепарды и фламинго

Фото: архив/Владимир Васильев

В следующем году в зооботсаду «Река Замбези» поселятся носороги, слоны, жирафы и гориллы.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Осенью новый казанский зоопарк «Река Замбези» пополнят гепарды и фламинго. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«У нас уже 20 видов животных находятся здесь, еще 10 приедут в течение сентября-ноября. Ждем гепардов и большое количество птиц, в том числе 40 фламинго», — поделился Нурмухаметов. 

Пока вольеры новой части зооботсада пустуют. Животные переедут сюда в ближайшее время, когда пройдут карантин и период адаптации. Ожидается, что открытие состоится в этом году, отметил он. 

Всего в этом году в зоопарк планируется завезти 30 видов животных и 220 особей. На следующий год ожидается, что приедут носороги, слоны, жирафы и гориллы. В основном животных закупают в Европе и Африке, сообщил Нурмухаметов.

«Зоопарк занимает территорию площадью почти в 7 гектаров, и она полностью посвящена Африке. Это наша фишка — на территории России на таких площадях Африки нет», — подчеркнул глава казанского зоопарка.

Строительство нового Казанского зоопарка ведется с 2015 года. Стоимость госконтрактов по строительству «Реки Замбези» составила 1,88 млрд рублей. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительно-монтажные работы в казанском зооботсаду завершены. Его уже проинспектировал Президент РТ Рустам Минниханов.

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