В новом казанском зоопарке «Река Замбези» завершены все строительные работы

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил новый казанский зоопарк «Река Замбези». На сегодняшний день строительно-монтажные работы на его территории завершены. В ближайшее время начнется размещение животных.

«На этом мы не завершаем работу. У нас есть старая, историческая часть, мы и ее приведем в такое состояние, чтобы гости были довольны и, самое главное, чтобы жители нашей республики и ее столицы всегда могли гордиться этим объектом», – отметил Президент РТ.

По словам директора Казанского зооботсада Фаниса Нурмухаметова, новая территория откроется до конца этого года. Это связано с тем, что по закону зоопарку нужно соблюсти специальные процедуры: животные должны пройти один месяц карантина и в течение еще одного месяца адаптироваться к новым условиям. В противном случае они могут погибнуть.

На территории «Реки Замбези» планируется разместить вольеры с африканскими животными, в том числе слонами, жирафами, носорогами, бегемотами, гориллами, гепардами, шимпанзе и фламинго, рассказал Нурмухаметов.

«Зоопарк занимает территорию площадью почти в 7 гектаров, и она полностью посвящена Африке. Это наша фишка – на территории России на таких площадях Африки нет», – подчеркнул он.

Вместе с Президентом Татарстана новый зоопарк посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Он поблагодарил Минниханова за поддержку в благоустройстве нового зооботсада.

«213 лет назад императорским указом был основан Казанский университет и ботанический сад в его составе. Через 213 лет случилось его второе рождение. Спасибо, что услышали пожелания наших казанцев, особенно молодых. Это не просто зоопарк, это дворец и оазис природы в самом центре Казани», – заметил глава города.

О проекте обновления Казанского зоопарка стало известно осенью 2014 года. Строительство первой очереди, благодаря которой территория зоопарка увеличится на две трети, ведется с 2015 года. Здесь решено поселить 34 вида африканских экзотов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что зоопарк «Река Замбези» откроется для посетителей не раньше ноября.

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