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Татар-информ

30 августа 2019, 03:39

Культура

На фестивале кино под открытым небом в Нижнекамске представят лучшие российские короткометражки

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Культура

На фестивале кино под открытым небом в Нижнекамске представят лучшие российские короткометражки

Фото: e-nkama.ru

Гостям представят программу из десяти лучших отечественных короткометражек, снятых за год молодыми режиссерами.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). 30 августа в парке Нефтехимиков Нижнекамска состоится фестиваль уличного кино, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Гостям представят программу из десяти лучших российских короткометражек, снятых за год молодыми режиссерами.

После просмотра организаторы проведут общее голосование за понравившуюся киноленту. Для этого участникам понадобятся телефоны или фонарики.

Начало запланировано на 17:00. Вход свободный.

Ранее фестиваль прошел в столице Татарстана, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Этим летом к фестивальному движению присоединились более тысячи городов России. Свыше миллиона зрителей оценили лучшие ленты короткого метра.

 

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