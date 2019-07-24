На Всемирном фестивале уличного кино в Казани покажут лучшие российские короткометражки

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 26 и 27 июля в казанском парке Горького пройдет Всемирный фестиваль уличного кино под открытым небом. На большой поляне парка зрители смогут увидеть лучшие короткометражки, снятые в России за последние шесть лет, сообщает Дирекция «Время кино».



Фестиваль пройдет в столице Татарстана в четвертый раз. Этим летом к нему присоединится более тысячи городов России. Свыше миллиона зрителей оценят лучшие киноленты короткого метра.

Организаторы подчеркивают, что участие в фестивале в качестве зрителя является возможностью увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке.



Так, участник программы 2015 года – молодой режиссер Алексей Нужный – уже в 2018 году выпустил популярный полнометражный фильм «Я худею».



Начало развлекательных мероприятий запланировано на 18.30. Начало просмотра – в 20.30. Вход свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.