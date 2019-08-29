Капитаном «Ак Барса» стал Данис Зарипов

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитаном хоккейного клуба «Ак Барс» в сезоне 2019/2020 КХЛ стал Данис Зарипов. Об этом рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов после встречи команды с болельщиками.

«Везде назначение капитана проходит по-разному. Данис — самый заслуженный, титулованный хоккеист команды, поэтому, наверно, он будет капитаном. На нем будет лежать большая ответственность», — сообщил специалист.

В прошлом сезоне роль капитана выполнял Александр Свитов, перешедший в ярославский «Локомотив».

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