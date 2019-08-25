Врачи назвали первый признак рака поджелудочной железы

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Рак поджелудочной железы относится к числу онкологических заболеваний, с трудом выявляемых на ранних стадиях. Однако некоторые симптомы болезни достаточно заметны, пишет «Российская газета».

Как отметили специалисты Американского общества по борьбе с раком, нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы способны вырабатывать инсулин, избыток которого способствует низкому уровню сахара в крови. На более поздних стадиях заболевание вызывает боли в животе и спине, а также пожелтение кожи, склер и слизистых.

«Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее», – заявил телеканалу CNN директор Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна в Бронксе доктор Стивен Либутти.

По информации зарубежных медиков, почти 90% страдающих от рака поджелудочной железы составляют люди старше 55 лет, причем вероятность развития его у мужчин выше, чем у женщин.

Согласно данным американского Национального института рака, в США смертность от рака поджелудочной железы находится на третьем месте среди всех онкологических заболеваний. В России же она, по данным Министерства здравоохранения РФ за 2018 год, находится на первом месте с коэффициентом летальности 39,9%, отмечает издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые выявили людей, особо подверженных раку, включая рак поджелудочной железы.

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