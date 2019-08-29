WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 14:10

Экономика и финансыОбщество

В Казани глава Haier презентовал новую книгу о своей корпорации

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Экономика и финансыОбщество

В Казани глава Haier презентовал новую книгу о своей корпорации

Фото: Владимир Васильев

«Философия Haier: Перерождение 2.0» посвящена преобразованию бизнеса по методу RenDanHeYi.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани презентовали новую книгу «Философия Haier: Перерождение 2.0» о развитии известной китайской корпорации по системе RenDanHeYi. Презентация прошла на лекции председателя совета директоров и CEO Haier Group Чжан Жуйминя.

«RenDanHeYi – интеграция ценности сотрудника с создаваемой им пользовательской ценностью», – объяснил топ-менеджер.

Такой метод организации работы компании позволяет сотрудникам вкладывать в дело свои деньги и получать личную долю в доходах компании. Соответственно, он обеспечивает заинтересованность работников в результате. Система может применяться не только на производстве, но и в других сферах.

«В сельском хозяйстве мы уже используем эту модель, персонализируя поставки продукции. Так же и в медицине – врачи в больницах теперь ориентируются на интересы пациентов, а раньше с этим были проблемы», – уточнил Чжан Жуйминь.

Книга недавно была переведена на русский язык. Ее автором является основатель и директор Института глобального предпринимательства и инноваций в Гонконге доктор Цао Яньфэн.

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