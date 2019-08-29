WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 11:14

Экономика и финансыОбщество

Два переворота и неизбежный закон: CEO Haier Group раскрыл в Казани секреты успешного бизнеса

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Два переворота и неизбежный закон: CEO Haier Group раскрыл в Казани секреты успешного бизнеса

Фото: Владимир Васильев

О развитии предприятий в эпоху Интернета вещей рассказал Чжан Жуйминь.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Впервые в России с лекцией выступил генеральный директор корпорации Haier Чжан Жуйминь. Ссылаясь на примеры успешных современных компаний и философских идей, он рассказал о секретах развития современных предприятий.

«Предприятие не может быть “успешным“, а может только идти в ногу со временем», – сказал он и подчеркнул, что предприятиям необходимо постоянно развиваться в разных направлениях одновременно.

Топ-менеджер также упомянул, что за развитием бизнеса всегда стоят три стадии: «внутренний переворот», «концептуальный переворот» и «неизбежный закон».

Чжан Жуйминь удостоен многих наград в области международного менеджмента и инноваций в сфере управления. Среди них – «Премия за вдохновленное лидерство», «Лидер мышления в области управления IMD», «Премия за вечное духовное лидерство азиатского бренда» и «Глобальная премия за лидерство Дейла Карнеги». В 2015 году он был включен в рейтинг Thinkers 50 как один из 50 лучших мировых управленческих мыслителей. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«PROFдвижение-2019»: участникам камазовского форума доверили устранять реальные дефекты
Новости дня
12:30
«Ак Барс» построил новую раздевалку для игроков перед новым сезоном

Теперь помещение значительно увеличилось и появилась зона для разбора игры.

12:25
В Татарстане будут судить бизнесмена, получившего миллион рублей субсидий по поддельным документам

Злоумышленник приобрел заливочную установку и подделал документы, согласно которым она принадлежит другой организации.

12:20
Татарстан потратит часть премии Ага Хана на привлечение экспертов в области исламской архитектуры

Республика получит одну шестую часть призового фонда – около 166 тыс. долларов.

12:14
Минниханову вручили клюшку «ЗаряД» на встрече с хоккеистами «Ак Барса»

Президент РТ провел традиционную встречу с клубом перед началом нового сезона КХЛ.

12:05
Росгвардейцы задержали жителя Казани, похитившего из отеля-ресторана деньги и смартфон

Злоумышленник воспользовался тем, что работник заведения отвлекся, чтобы похитить его имущество.

11:56
В Казани запланировано строительство 11 новых набережных и 600 скверов к 2035 году

Площадь озелененных территорий в столице Татарстана увеличится на 3,5 тыс. га и достигнет 12 тыс. га.

11:38
Дорогу через Дербышки предложили проложить вдоль поселка Нагорный

Согласительная комиссия сочла подобный вариант наиболее щадящим по отношению к существующей застройке и окружающей среде.

11:29
В Набережных Челнах трамвай сбил пенсионерку на «зебре»

ДТП произошло на улице Низаметдинова на трамвайной остановке «Пединститут».

11:24
Татарстан ведет переговоры с оргкомитетом WorldSkills, чтобы оставить оборудование чемпионата

Инвентарь, задействованный при проведении соревнований, направят в татарстанские колледжи и техникумы.

11:14
Два переворота и неизбежный закон: CEO Haier Group раскрыл в Казани секреты успешного бизнеса

О развитии предприятий в эпоху Интернета вещей рассказал Чжан Жуйминь.

10:58
Президент РТ в День города откроет в Казани вторую очередь бульвара «Белые цветы» и бюст Копылова

Планируется, что в праздничных мероприятиях примет участие полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

10:42
Программа развития парков и скверов Татарстана стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры

Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

10:36
Президент Татарстана не поддержал придание статуса памятной даты дню окончания Стояния на Угре

Казанский Кремль предложил сделать всероссийским праздником годовщину перехода Суворова через Альпы.

10:31
Следком изучает обстоятельства гибели девочки, упавшей в колодец в Буинском районе

Трагедия произошла вчера вечером в селе Рунга.

10:28
Ага Хан IV примет участие во вручении учрежденной им архитектурной премии в Казани

Церемония вручения премии Ага Хана в области архитектуры состоится 13 сентября.

10:16
Казанский Кремль: Около 3 млн татарстанцев почувствуют эффект от проекта «Наш двор»

В программу благоустройства войдут дворы всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года.

10:08
Мухаметшин предложил жителям Татарстана рассказать о любимых учителях в соцсетях

Пользователи соцсетей поддержали предложенный Председателем Госсовета РТ флешмоб.

09:59
В центре Казани эвакуировали авто «любителя погонять», припаркованное в запрещенном месте

Тонированную иномарку обнаружили сотрудники ДПС возле одного из домов на улице Карла Фукса.

09:34
На Кремлевской набережной в День знаний проведут посвящение в первоклассники

Школьников ждет увлекательная программа со множеством интерактивных зон, ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсах.

09:31
В Казани 11-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на красный свет

ДТП произошло на пересечении Ломжинской и проспекта Победы.

09:14
В сквере «Счастливое детство» прошла республиканская акция «Наш двор – территория добрососедства»

Подростковые клубы поддержали проект партии «Единая Россия» по благоустройству дворов и провели для людей праздник под открытым небом.

09:06
Педагог призеров из РТ: «Субъективная оценка не позволила занять место, на которое мы рассчитывали»

Казанские студенты взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019.

09:00
«PROFдвижение-2019»: участникам камазовского форума доверили устранять реальные дефекты

В Набережных Челнах состоялся молодежный профориентационный форум.

08:36
Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара до 2024 года
08:06
Премьер-министр РФ назвал приоритетные направления проекта федерального бюджета до 2022 года
События