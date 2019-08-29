Два переворота и неизбежный закон: CEO Haier Group раскрыл в Казани секреты успешного бизнеса

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Впервые в России с лекцией выступил генеральный директор корпорации Haier Чжан Жуйминь. Ссылаясь на примеры успешных современных компаний и философских идей, он рассказал о секретах развития современных предприятий.



«Предприятие не может быть “успешным“, а может только идти в ногу со временем», – сказал он и подчеркнул, что предприятиям необходимо постоянно развиваться в разных направлениях одновременно.

Топ-менеджер также упомянул, что за развитием бизнеса всегда стоят три стадии: «внутренний переворот», «концептуальный переворот» и «неизбежный закон».

Чжан Жуйминь удостоен многих наград в области международного менеджмента и инноваций в сфере управления. Среди них – «Премия за вдохновленное лидерство», «Лидер мышления в области управления IMD», «Премия за вечное духовное лидерство азиатского бренда» и «Глобальная премия за лидерство Дейла Карнеги». В 2015 году он был включен в рейтинг Thinkers 50 как один из 50 лучших мировых управленческих мыслителей.

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