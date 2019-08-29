Программа развития парков и скверов Татарстана стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры. Победителей объявил на пресс-конференции в Казани директор премии Фаррух Дерахшани.

Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

Кроме того, среди победителей оказались Палестинский музей, образовательный проект «Аркадия», Центр водно-болотных угодий «Васит» и ряд других проектов.

«Это (Программа развития парков и скверов – прим. Т-и) был проект далеко не одного архитектора. Здесь работает целая команда молодых людей», – заметил директор премии.

По словам Дерахшани, членов жюри поразило, что в рамках проекта масштабные инициативы были реализованы за такой короткий срок в разных городах и селах республики.

Программа развития общественных пространств Республики Татарстан была запущена в 2015 году. На сегодняшний день в ее рамках реализованы 328 проектов по улучшению общественных пространств во всех районах и городах региона. За это время в крупных и малых городах и селах создано и реконструировано множество парков, скверов, набережных, площадей и пешеходных улиц. Реализация программы продолжается – в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.

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