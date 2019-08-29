(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Следком изучает обстоятельства гибели девочки, упавшей в колодец в Буинском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По факту трагедии проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в селе Рунга пятилетняя девочка, играя на улице, наступила на размокший лист ДСП, которым был прикрыт сливной колодец. Спустя некоторое время девочку обнаружил отец, вызвал врачей, но спасти ребенка не удалось.

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