(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Следком изучает обстоятельства гибели девочки, упавшей в колодец в Буинском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
«По факту трагедии проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал Шептицкий.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в селе Рунга пятилетняя девочка, играя на улице, наступила на размокший лист ДСП, которым был прикрыт сливной колодец. Спустя некоторое время девочку обнаружил отец, вызвал врачей, но спасти ребенка не удалось.