(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В Буинском районе пятилетняя девочка упала в сливной колодец и утонула, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Рунга ребенок упал в сливной колодец Девочку обнаружил отец, признаков жизни она не подавала. Вскоре на место прибыли врачи, спасатели ЗПСО №1 и полицейские», – рассказали в МЧС.

Медики попытались реанимировать девочку, но было уже слишком поздно. Как выяснилось, ребенок играл на улице и в какой-то момент наступил на лист ДСП, которым был прикрыт колодец. В итоге девочка провалилась внутрь и утонула.

МЧС Татарстана обращается к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.

«Большая часть детских трагедий происходит из-за недосмотра взрослых. Если ваш ребенок уже самостоятельный, многократно объясняйте правила безопасного поведения. Помните, что от вас зависит его жизнь и здоровье», – говорится в сообщении.

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