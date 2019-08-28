WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

28 августа 2019, 19:18

Здоровье и среда

Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане 29 августа

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Здоровье и среда

Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане 29 августа

Северный ветер усилится до 17 м/с.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Ночью и днем 29 августа на территории Татарстана и в Казани местами ожидается сильный северо-западный, северный ветер порывами до 17 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 30 августа, в День Республики Татарстан, казанцев ожидает прохладная, но сухая погода.

По данным доктора географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, с 1 сентября погода в Казани начнет налаживаться, температурный фон повысится до 20 градусов в понедельник и вторник.

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