Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане 29 августа

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Ночью и днем 29 августа на территории Татарстана и в Казани местами ожидается сильный северо-западный, северный ветер порывами до 17 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 30 августа, в День Республики Татарстан, казанцев ожидает прохладная, но сухая погода.

По данным доктора географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, с 1 сентября погода в Казани начнет налаживаться, температурный фон повысится до 20 градусов в понедельник и вторник.

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