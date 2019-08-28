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Татар-информ

28 августа 2019, 14:10

ОбществоЗдоровье и среда

Профессор КФУ: В День республики в Казани будет прохладно и сухо

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ОбществоЗдоровье и среда

Профессор КФУ: В День республики в Казани будет прохладно и сухо

Фото: архив/Султан Исхаков

По прогнозу Гидромета РФ, в столице Татарстана потеплеет в начале сентября.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Прохладная, но сухая погода ожидает по прогнозам Гидромета РФ жителей и гостей Казани в День республики — 30 августа. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Северные потоки формируют погоду до конца недели. В ближайшие четыре дня — среду, четверг, пятницу и субботу — будет холодная погода. Мы находимся в восточной части антициклона. Осадков практически не будет, погода будет холодная, ветреная», — сообщил он.

По прогнозу Гидромета РФ, 30 августа в Казани днем воздух максимально прогреется до 15 градусов тепла. В ночь с 30 на 31 августа прогнозируется 6 градусов тепла. Однако к началу сентября все же потеплеет.

«Судя по прогнозам, с 1 сентября погода начнет налаживаться, температурный фон повысится до 20 градусов в понедельник и вторник. Ветер поменяет направление. Мы будем находиться под влиянием восточной периферии антициклона», — сказал Юрий Переведенцев.

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