(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Выжившие в страшном ДТП в Тукаевском районе рассказали о причинах аварии. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

«Он на "встречку" на всех парусах ехал. Ехал очень быстро. Наш водитель живой, у меня что-то с поясницей», – рассказала пассажирка «Лады Весты», которую протаранила «Лада» 12-й модели.

Водитель 12-й «Лады» не смог прокомментировать случившееся из-за полученных травм.

«Водитель «Лады» 12-й модели в зоне действия знака "Обгон запрещен" выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой». В результате ДТП тяжелые травмы получили оба водителя и четыре пассажира «Весты». По факту ДТП проводится проверка», – сообщил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четыре человека пострадали в ДТП около деревни Старый Ключ.

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