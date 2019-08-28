Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Татарстане

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись две «Лады», пострадали по меньшей мере 4 человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.
«ДТП произошло сегодня днем в Тукаевском районе республики возле деревни Старый Ключ. "Лада" 12-й модели вылетела на встречку и буквально протаранила "Ладу Весту"», – сообщают свидетели ДТП.
Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели на обочину и превратились в груду искореженного металла, а водителя «Лады» 12-й модели зажало в салоне авто.
«Он на встречку на всех парусах ехал, очень быстро летел. Водитель жив, у меня травмы», – рассказала агентству пассажирка «Лады Весты».
На месте работают представители экстренных служб. Причины ДТП и состояние пострадавших устанавливаются.