Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Татарстане

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись две «Лады», пострадали по меньшей мере 4 человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«ДТП произошло сегодня днем в Тукаевском районе республики возле деревни Старый Ключ. "Лада" 12-й модели вылетела на встречку и буквально протаранила "Ладу Весту"», – сообщают свидетели ДТП.

Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели на обочину и превратились в груду искореженного металла, а водителя «Лады» 12-й модели зажало в салоне авто.

«Он на встречку на всех парусах ехал, очень быстро летел. Водитель жив, у меня травмы», – рассказала агентству пассажирка «Лады Весты».

На месте работают представители экстренных служб. Причины ДТП и состояние пострадавших устанавливаются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.