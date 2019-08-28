Глава Минпросвещения РФ: Подготовка Татарстана к WorldSkills Kazan 2019 – идеальная

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Министр просвещения России Ольга Васильева высоко оценила подготовку Татарстана к 45-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом глава Минпросвещения РФ заявила в интервью ИА «Татар-информ».

«Я очень высоко оцениваю подготовку и само проведение чемпионата, – сказала Ольга Васильева. – Вообще, подготовка идеальная».

Министр высказала слова благодарности Татарстану за ту работу, которая была проведена при подготовке к мировому чемпионату. «За ту мощь, которую увидела я, все гости и участники чемпионата, – огромное количество новых застроенных территорий, прекрасное оборудование и оснащение, транспорт, волонтеры. Это и забота о каждом госте и члене команды», – добавила она.

Глава Минпросвещения заметила, что чемпионат мира по профессиональному мастерству в Казани посетили 271 тыс. человек из 88 стран. «Можно представить, какой интерес был у людей, – цифры говорят сами за себя», – подчеркнула она.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 прошел в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях.

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