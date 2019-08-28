Владыка Феофан вручил высшую награду митрополии причастным к реставрации Успенского собора

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан сегодня вручил всем причастным награды за помощь в реставрации Успенского собора Свияжского монастыря и поблагодарил всех, кто помогал в работах, которые продолжались более десяти лет.

«Я хотел бы вручить высшую награду нашей митрополии, медаль первой степени Казанской иконы Божией Матери, Ларионовой Татьяне Петровне — исполнительному директору Фонда „Возрождение“ (Некоммерческой организации „Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан“ — прим. Т-и). Она призывала нас всех к созиданию и воссозданию. Светлана Персова (замруководителя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия — прим. Т-и) также много трудилась и тоже награждается медалью», — обратился архиерей.

Также митрополит наградил архиерейскими грамотами председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина и реставраторов, которые долгие годы трудились над воссозданием собора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Свияжске состоялся чин освящения собора Успения Пресвятой Богородицы.



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